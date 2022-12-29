اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موسكو ومينسك توقعان اتفاقية حول الملاحة فى المياه الداخلية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:00 ص
موسكو ومينسك توقعان اتفاقية حول الملاحة فى المياه الداخلية رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
وكالات

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أعلنت وزارة النقل في جمهورية بيلاروس، عن توقيع اتفاقية حكومية مع الحكومة الروسية بشأن الملاحة في الممرات المائية الداخلية.

ووفقا لقناة "تيليغرام" التابعة للوزارة: "تم توقيع اتفاقية حكومية دولية مع روسيا بشأن الملاحة في الممرات المائية الداخلية، ووقعت الوثائق نائبة وزير النقل والاتصالات في بيلاروس ناتاليا ألكساندروفيتش ونائب وزير النقل الروسي ألكسندر بوشيفاى".

وتجدر الإشارة إلى أن "توقيع الاتفاقية يعد خطوة مهمة في إطار دولة الاتحاد ورابط مهم في العمل الجاري لتشكيل مخططات لوجستية جديدة لتسليم البضائع البيلاروسية".


بيلاروسيا

لوكاشينكو

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مينسك

اوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

ألكسندر بوشيفاى



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