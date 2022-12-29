موسكو ومينسك توقعان اتفاقية حول الملاحة فى المياه الداخلية

وكالات

أعلنت وزارة النقل في جمهورية بيلاروس، عن توقيع اتفاقية حكومية مع الحكومة الروسية بشأن الملاحة في الممرات المائية الداخلية.

ووفقا لقناة "تيليغرام" التابعة للوزارة: "تم توقيع اتفاقية حكومية دولية مع روسيا بشأن الملاحة في الممرات المائية الداخلية، ووقعت الوثائق نائبة وزير النقل والاتصالات في بيلاروس ناتاليا ألكساندروفيتش ونائب وزير النقل الروسي ألكسندر بوشيفاى".

وتجدر الإشارة إلى أن "توقيع الاتفاقية يعد خطوة مهمة في إطار دولة الاتحاد ورابط مهم في العمل الجاري لتشكيل مخططات لوجستية جديدة لتسليم البضائع البيلاروسية".