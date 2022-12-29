مصرع فتاة صعقا بالكهرباء فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إثر إصابتها بصعق كهربائى داخل منزل أسرتها بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت جثتها بسيارة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوصول جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، إلي مستشفي بني سويف التخصصي بواسطة سيارة إسعاف، وإدعاء أهليتها تعرضها لصعق كهربائى داخل المنزل بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق؛ "حنان.ع.ح" 23 عاما تقيم قرية كوم ابو خلاد، جثة هامدة، إلي مستشفي بني سويف التخصصي، وجرى إيداع جثتها داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.



تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.