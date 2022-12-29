مصرع شخص وإصابة 4 آخرون فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شخص مصرعه ، وأصيب 4 آخرون فى حوادث متفرقة بكفرالشيخ، وجرى نقل جثة المتوفى والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفرالشيخ العام ووضع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وإسعاف المصابين.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، بوصول جثة متوفى، ومصابين فى حوادث متفرقة بكفرالشيخ.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "أ.م.ا، 33 سنة من سيدي غازي، بسبب سقوط من "أعلى " أثناء عمله بإحدى الشركات، كما أصيب كل من، "ع .ف.م"،35سنة ،"بجروح وكدمات"، فى مشاجرة بقرية الاتحاد، و "م.ص.م"، 21سنة، "بجرح فى الرأس" فى مشاجرة بمدينة كفرالشيخ.

وأصيب ،"ا .ر.م"، 26 سنة، و"م.ا.س"،21سنة ، "بجروح وكدمات" ،فى انقلاب دراجة نارية بكفرالشيخ، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.