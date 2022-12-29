محافظ القليوبية يتفقد مزلقان ميت نما ويوجه بإلزام المركبات بالحارة المرورية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها مزلقان ميت نما للوقوف على المشكلة وحلها بشكل فوري، حيث وردت العديد من الشكاوى لمنظومة الشكاوى بالمحافظة من الأهالي، حيث يقوم سائقي المركبات بعبور مزلقان ميت نما عكس الاتجاه مما يتسبب في الحوادث والتكدسات المرورية على الطريق الزراعي.

وجه محافظ القليوبية، خلال الجولة، رجال المرور بعدم السماح لأي مركبة تسير عكس الاتجاه واتخاذ أشد العقوبات القانونية حيال أي سائق لا يلتزم بالتعليمات.

كما تفقد المحافظ، أيضا أعمال إنشاء شبكة طرد لمياه الأمطار والسيول يتم إنشاؤها بالجزيرة الوسطى بمنطقة الفرنوانى بحي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه بدفع الأعمال وتكثيفها للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لاحتمالية سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ شبكة لصرف الأمطار بطول الطريق الزراعى لمنع أي تجمعات لمياه الأمطار على الطريق.

وفي سياق آخر عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ رقم 190 لسنة 2021، بشأن وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لصرف التعويضات الخاصة بعقار أحمد عرابي بشبرا الخيمة، لعمل حصر القاطنين وتعويضهم لتعارض العقار مع أعمال التطوير التي تتم بشارع أحمد عرابي، لتعديه على خط التنظيم والطريق العام، ومن المقرر إزالته لتوسعة الطريق ومحازاة خط التنظيم القانوني للشارع ككل.

وأكد المحافظ، أن العقار منشأ بشارع أحمد عرابي بغرب شبرا الخيمة، بالمخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008 لتعديه على خط التنظيم، ولكن حرصت المحافظة على تعويض الملاك والمستأجرين تعويضا اجتماعيا مناسبا لعدم إلحاق الضرر بهم كجانب اجتماعي، حيث كلف المحافظ اللجنة المشكلة بسرعة الانتهاء من حصر شاغلي العقار والبدء في تعويضهم فورا.



أعمال تطير مطابق صرف مياه الأمطار



إنشاء غرف لصرف مياه الأمطار



محافظ القليوبية خلال الجولة



محافظ القليوبية خلال تفقد مزلقان ميت نما



مزلقان ميت نما بشبرا الخيمة



