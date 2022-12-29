محافظ القاهرة: نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة فى كافة أحياء العاصمة

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة مفاجئة على المجمعات الاستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء المنطقة الغربية لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنع محاولات إحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها دون مبرر، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، أنه سيتم نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة "معارض أهلا رمضان" فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة للمستهلكين، إضافة إلى الإعلان عن نسبة التخفيض على السلع المعروضة.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف الرقابة على أفران إنتاج الخبز المدعم والتأكد من وزنه وجودته ومطابقته للمواصفات وحصول المواطنين عليه بيسر وسهولة.

والتقى محافظ القاهرة خلال جولته بعدد من المواطنين وحرص على الإستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها.

رافق المحافظ فى جولته اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجرى جولة مفاجئة بعدد من أحياء المنطقة الشمالية لمتابعة إعادة الانضباط للشوارع، وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات إعادة الوجه الحضارى للعاصمة مؤكدا على ضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق.



السلع



جانب من السلع الغذائية



جولة محافظ القاهرة