محافظ الجيزة يتفقد سير العمل بمشروع تطوير طريق المنصورية بطول 7 كم

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، يرافقه إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورصف طريق المنصورية، بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض بطول 7 كم، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة بتلك القطاعات لتحسين الحركة المرورية والذي شهد وضع الطبقة الرابطة بالعديد من قطاعات الطريق.

ويستهدف المشروع إعادة واجهة الجيزة الحضارية والسياحية والارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة لزائري المناطق الأثرية بالجيزة، باعتباره بوابة عبور للمتحف المصري الكبير، وتحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين وخدمة المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ على أرض الجيزة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد، فضلا عن خدمة مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبني مجدول، ومنطقة كفر حكيم، وكرداسة، وبني مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام، وغيرها.

ويشمل المشروع توسيع الطريق بعرض (30م – 35م)، بدلا من عرض 15م، وإنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير الجديدة بالطريق، فضلا عن إنشاء 10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال المشروع بالكامل من أعمال رصف وتطوير وخدمات إنارة وأرصفة مشاة وأعمال تجميل، 30 مايو القادم.

وتواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسبن حركة سير المواطنين والمركبات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.