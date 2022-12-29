مايكل كوست الرئيس التنفيذي لهيرميس العالمية يقضي إجازته السنوية في الأقصر وأسوان وشرم الشيخ

كتب محمد أسعد

تعتبر شركة هيرمس العالمية من أعرق الشركات التي تعمل في مجال الاكسسوارات منذ العام 1837 تلتزم الشركة بالحفاظ على غالبية إنتاجها في فرنسا ، من خلال مواقع الإنتاج البالغ عددها 52 موقعًا ، مع شبكة التوزيع تضم 300 متجرًا في 45 دولة، و يعتبر الرئيس التنفيذي مايكل كوست من أكثر الشخصيات المعروفة و الأكثر تأثيرا على النجوم في مجال الموضة و الأكسسوار و ذلك لحرصه الدائم على توطيد علاقاته مع مشاهير العالم في كافة المجالات و الظهور و التفاعل دائما في أغلب المحافل.

مايكل كوست، الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس العالمية فى الأقصر

وقد حرص كوست في زيارته التي بدأها بمدينتي الأقصر وأسوان، على أن يقوم بجولة شاملة لكل معالم المدينتين حيث قام بزيارة معابد جزيرة فيلة، معبد الأقصر، معبد أبو سمبل، معبد الكرنك، وادي الملوك، معبد الملكة حتشبسوت، معبد إدفو "معبد حورس"، وكذلك حرص كوست على القيام برحلة نيلية ساحرة يخلد بها زيارته.

وأبدى كوست سعادته بزيارة مصر خاصة أنها من البلاد المحببة إليه، كما أعرب عن فخره لتواجده بهذا المحفل التاريخي، وأكد أنه سيدعو كل محبيه فى العالم لزيارة مصر والتمتع بحضارتها وجمالها.

و قد حرص كوست في هذه الزيارة على الترويج للسياحة المصرية عن طريق نشر العديد من الصور فى منصات مواقع التواصل الأجتماعي، له ولأصدقائه اللذين بصحبته وذلك في كافة المعالم السياحية التي قام بزيارتها حتى الأن في بادرة منه لتوثيق مدى سعادته لزيارة مصر.

و سوف يختتم كوست زيارته لمصر و الأحتفال برأس السنة 2023 في مدينة شرم الشيخ بصحبة العديد من اصدقاءه.