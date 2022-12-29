ماكرون ناعيا بيليه: رحل "اللاعب.. الملك.. الخلود"

نعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي توفى قبل قليل، عن عمر ناهز الـ82 عاما، قائلا: "اللاعب.. الملك.. الخلود"، جاء ذلك عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" أرفقها بصورة بيليه، وهو يحتفل بفوزه بكأس العالم.
بيليه
وقال الحساب الرسمي لـ بيليه عبر موقع "تويتر": "كان الإلهام والحب بمثابة علامة على رحلة الملك بيليه، الذي وافته المنية بسلام اليوم".
وأضاف: "في رحلته، سحر إدسون العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف الحرب، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا بالحب".
ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.
وعلق بيليه حذاءه في 1 أكتوبر من عام 1977، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب، ونستعرض أهم أرقام بيليه خلال مسيرته:
لعب 21 سنة.
بدأ مشواره مع سانتوس البرازيلي 1956.
شارك بيليه 1363 مباراة.
سجل 1283 هدفا.
فاز بكأس العالم 3 مرات (السويد 1958 وتشيلي 1962 والمكسيك 1970).
لعب 92 مباراة مع البرازيل وسجل 77 هدفا الهداف التاريخي
اعتزل في 1977 مع فريق نيويورك كوزموس
لعب لفريقي سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي
لعب مباراته الأولى مع البرازيل ضد الأرجنتين في 7 يوليو 1957 على ماراكانا
اعتزل دولياً 18 يوليو 1971 أمام يوغسلافيا على ماراكانا
حقق مع سانتوس 11 بطولة بين 1957 و1974 .
فاز بالدوري البرازيلي 5 مرات، وكأس ليبرتادوريس مرتين ومونديال الأندية مرتين في 1962 و1963.أرقام قياسية في مسيرته
بيليه هو لاعب كرة القدم الوحيد الذى توج بلقب المونديال 3 مرات 1958 و1962 و1970
يملك بيليه أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم بواقع 1283 هدفًا من 1363 مباراة
سجل 92 هاتريك في تاريخه
أصغر لاعب يسجل في المونديال بعد أن أحرز ثلاثية للبرازيل في مونديال 1958 بسن الـ 17 عامًا و244 يومًا
أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم بنسخة 1958 وهو فى عمر الـ 17 عاماً بعدما أحرز هدفين.
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