ماكرون ناعيا بيليه: رحل "اللاعب.. الملك.. الخلود"

كتب محمد جمال

نعى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي توفى قبل قليل، عن عمر ناهز الـ82 عاما، قائلا: "اللاعب.. الملك.. الخلود"، جاء ذلك عبر موقع التدوينات المُصغرة "تويتر" أرفقها بصورة بيليه، وهو يحتفل بفوزه بكأس العالم.



بيليه

وغرّد الحساب الرسمى لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعد وفاته مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل من المرض، بعد معاناته مع سرطان القولون.

وقال الحساب الرسمي لـ بيليه عبر موقع "تويتر": "كان الإلهام والحب بمثابة علامة على رحلة الملك بيليه، الذي وافته المنية بسلام اليوم".

وأضاف: "في رحلته، سحر إدسون العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف الحرب، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا بالحب".

بيليه

ولعب بيليه للبرازيل وفريقي سانتوس ونيويورك كوزموس. وفاز بكأس العالم ثلاث مرات أعوام 1958 و1962 و1970 وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر.