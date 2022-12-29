لافروف ونظيره الأرجنتينى يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأرجنتيني سانتياجو كافيرو استعدادهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وقالت الخارجية الروسية: "ناقش رؤساء وزارات الخارجية، حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية الأرجنتينية في بيئة دولية سريعة التغير وأعادوا تأكيد استعدادهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد صرح بأن روسيا ترغب في حل الوضع حول أوكرانيا، في أقرب وقت ممكن، وحماية المدنيين والحفاظ على أرواح الجنود في الأولوية.