"كلنا واحد".. مبادرة شبابية لعزل أعمدة الكهرباء فى البدرشين بالجيزة

كتبت – مرام محمد

"كلنا واحد".. مبادرة خيرية أطلقتها ابنة مركز ومدينة البدرشين التابعة لمحافظة الجيزة، مروة الدالى لعزل أعمدة الكهرباء القريبة من المناطق الحيوية والخدمية كالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية بشوارع المدينة، حفاظا على سلامة الأهالى فى فصل الشتاء.

وعن فكرة المبادرة، قالت مروة الدالى صاحبة الـ35 عاما، "عانينا لسنوات طوال من أعمدة الكهرباء فى فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، حيث كانت مصدر خوف لكثيرين خاصة الأطفال، كما أنها تسببت فى وقوع عدد من الإصابات ووفاة عدد آخر بينهم أطفال"، مشيرة إلى أن فكرة عزل الأعمدة كانت تراودها منذ سنوات طوال ويأمل فى تحقيقها جميع أبناء القرية، وظلت تسعى لتحقيقها لحماية الأهالى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إلى أن نجحت فى تحقيقها منذ ما يقرب الشهر بمساعدة 20 شابا وفتاة، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و30 عاما.

"حبيت يكون ليا دور إيجابى واخدم بلدى وناسى، وأكون سبب فى إنى أحافظ على أهلنا".. بهذه الكلمات تابعت "مروة" حديثها لـ"اليوم السابع"، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارها بتحمل كافة مصاريف عزل أعمدة المدينة وكلها ثقة فى الشباب الواعد من أبناء مدينتها الذين لم يترددون للحظة فى الانضمام للمبادرة والمساهمة فى خدمة مدينتهم.

وأضافت: "كانت أولى خطواتى فى المبادرة، استشارة محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين حول المبادرة وقابلية تنفيذها والخامات الأنسب للعمل"، مشيرة إلى أنه كان أول الداعمين والمشجعين لها وللمبادرة، وسعى بكل طاقته لتسهيل إجراءات العمل بالمبادرة، موضحة أن عدد كبير من الشباب انضم للمبادرة، وبدأت فى شراء كل ما سيحتاجونه من أدوات بلاستيكية "مواسير"، بسيطة تتسم بالجودة العالية والتكلفة المنخفضة، وتقاسموا العمل فيما بينهم، فمنهم من كان يقوم بقص وفتح وتركيب القطع البلاستيكية على الأعمدة بمساعدة عامل اللحام، ومنهم من كان يرسم على الأعمدة ويجملها بعد عزلها، لإضفاء الشكل الجمالى عليها.

وأشارت إلى أن جميع من شارك فى المبادرة اجتهد لما يقرب من 4 ساعات يوميا لعزل أكبر عدد ممكن من أعمدة الإنارة قبل بدء موسم سقوط الأمطار، مؤكدة على أنهم نجحوا فى الانتهاء من عزل 8 أعمدة ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وعزل 9 أعمدة ضمن أعمال المرحلة الثانية، بإجمالى 19 عمود كهربائى، بجوار مجمع المدارس الذى يضم مدرسة أحمد عرابى، والمدرسة الصناعية الثانوية، ومدرسة الشهيد عاطف الاسلامبولى بشارع بورسعيد، ومحكمة البدرشين، وشارع المجمع الإسلامى، وأمام وخلف قسم شرطة البدرشين، منوهة إلى أن تكلفة عزل وتجميل عامود الإنارة الواحد بلغت حوالى 200 جنيه.

وكشفت عن أن المرحلة الثالة من المبادرة ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة، والتى تستهدف عزل 5 أعمدة كهرباء إضافية بجانب المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، مؤكدة على أن مبادرتهم ستواصل خطوات الخير لعزل أكبر عدد ممكن من أعمدة الكهرباء فى الأماكن الحيوية وبالقرب من مجلس المدينة، والشهر العقارى، ومكتب البريد، والأسواق، والنوادى، وغيرها.

وأشارت إلى أن المشروع مثل عرسا لجميع أبناء المدينة، الذين دوما ما يعبرون عن دعمهم وتضامنهم وتشجيعهم لما تطلقه من مبادرات خيرية تستهدف النهوض بالخدمات الأساسية المقدمة لهم، مؤكدة على أنها ستسعى وشباب القرية على مواصلة العمل بكل جهد واجتهاد لعزل أكبر عدد ممكن من أعمدة الكهرباء فى المدينة وحماية الأهالى فى فصل الشتاء.



مبادرة عزل أعمدة الكهرباء



مبادرة كلنا واحد لعزل أعمدة الكهرباء



مروة الدالي صاحبة المبادرة