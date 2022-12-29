قراران جمهوريان بالموافقة على اتفاقين لصالح مشروعى تحويل نظم المناخ وتطوير خط سكة حديد

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 298 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ ( TFSC ) بمبلغ 1.5 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما تضمنت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضاً بحد أقصى لا يتعدي مبلغ 95 مليون يورو ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .