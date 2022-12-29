فى احتفال موظفى الإبروشية.. رئيس الكنيسة الأسقفية: محبة الله أبدية لا نهاية لها

كتب: محمد الأحمدى

شارك دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية موظفى الإبروشية فى احتفال نهاية العام صباح اليوم وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأسقفية فى عظته: محبة الله أبدية لا نهاية لها وإنما محبتنا الأرضية لها بداية ونهاية، كما أن عطية الله المتمثلة فى معجزة الميلاد فعطيته هذه لا يعبر عنها بسبب طبيعته.

وأضاف رئيس الأسقفية: الله يحب كل الإنسان برغم من خطاياه وعدم إيمانه فهو لا يحب الخطية وإنما يظل يحب الخاطئ ويمنحه الكثير من القبول والهدايا لتتغير حياته ويقبل الله.

كما شارك رئيس الأساقفة موظفى الأبروشية بالأهداف الإستراتيجية للسنوات القادمة إذ لخص الرؤية فى القدرة على النظر للمستقبل والإيمان والتصديق والعمل الجاد الحقيقى كما أكد على رسالة الكنيسة والتى تتبنى شعار "كنيسة حية لمجتمع أفضل" إنها تركز على العمل الروحى كجانب أساسي للكنيسة والعمل التنموى والطبي وخدمة اللاجئين والتعليم والعمل الإعلامى والثقافى، حيث اختتم اللقاء بالصلاة وتوزيع الهدايا العينية على موظفى الأبروشية احتفالا بنهاية العام.

هنأ دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إبروشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، بعيد الميلاد المجيد، حيث انتدب القس يشوع يعقوب عميد مساعد كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك للتهنئة.