غلق شارع الهرم كليا بين شارعى "ناصر الثورة" و"أحمد لطفى السيد" غدا

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلى لشارع الأهرام بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة غدًا الجمعة لإجراء قطع عرضى للطريق لصيانة خط مياه الشرب.

وكشف مصدر أمنى، عن إجراء قطع عرضى بشارع الأهرام تحديدًا بالمسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفى السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية وذلك لقيام حى العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بصيانة خط مياه الشرب لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ولفت المصدر، أنه يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام بالموقع المشار إليه لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الجمعة الموافق 30 / 12 /2022 على أن يكون العمل من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأوضح المصدر، بإن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية :-

1 - حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بإستكمال السير بشارع الأهرام تقوم بالدخول يمينًا لشارع ناصر الثورة وصولًا لشارع الملك فيصل.

2 - السير بشارع الملك فيصل حتى فتحة الدوران المواجهة لكلية التربية الرياضية ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير بشارع فيصل حتى فتحة الدوران الكائنة أمام شركة المطاحن ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع الملك فيصل حتى شارع أحمد لطفى السيد لشارع الأهرام مرة أخرى عقب تجاوز الأعمال.

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.