علماء فلك روس يكتشفون 500 مجرة "جديدة" لها خصائص غير عادية

كتب- وكالات

أعلن المكتب الإعلامى لجامعة قازان الفيدرالية الروسية، أن علماء الفلك بالجامعة اكتشفوا بالتعاون مع علماء معهد البحوث الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية فئة جديدة من المجرات، بحسب روسيا اليوم.

وجاء في بيان المكتب، "اكتشف علماء من قسم علم الفلك التابع لمعهد الفيزياء بجامعة قازان الفيدرالية ومعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية حوالي 500 مجرة ​​ذات نوى نشطة لها خصائص غير عادية، أثناء تحليل فهرس الأجسام الفضائية التي تنبعث منها الأشعة االسينية".

ووفقا لوسائل إعلام روسية، يحتوي الفهرس المذكور الذي انشئ على أساس بيانات تلسكوب еROSITA الذي أطلق عام 2019 مع مرصد Spektr-RG، على 173 ألف نجم، وتتمثل مهمته في تجميع خريطة مفصلة جديدة للكون، ومن الواضح أنه سيتعين على العلماء معرفة ما الذي يسبب بالضبط الحركات الكبيرة الشاذة للأجسام الفضائية غير العادية.

وتختلف المجرات المكتشفة ذات النوى النشطة الموجودة بين مصادر الأشعة السينية عن جميع المجرات المعروفة سابقا، بحركتها الذاتية الكبيرة غير المتوقعة (وفقا لمرصد GAIA الفضائي الذي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية).

وقال البروفيسور إلفان بيكمايف، من قسم علم الفلك و المساحة الفضائية في معهد الفيزياء بجامعة قازان الفيدرالية: "يشير الفحص البصري لهذه الأجسام الفضائية غير العادية من الصور البصرية المتاحة في المجال العام في قواعد البيانات الفلكية الإلكترونية لمشروع PANSTARRS ، إلى مورفولوجيتها الممتدة، التي هي سمة من سمات مصادر خارج المجرة".

ويشير البروفيسور، إلى أن الحركات التي قاسها القمر الصناعي لمرصد GAIA، لهذه المجموعة من المجرات ذات النوى النشطة، قد تشير شكليا إلى حركة المادة بداخلها بسرعة أعلى بعشرات - مئات المرات من سرعة الضوء، وهذا مخالف لقوانين الفيزياء.