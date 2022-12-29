ضبط 85 مخالفة تموينية بأسواق دمياط 

تمكنت مديرية التموين بدمياط ، من ضبط عددا من المخالفات التموينية المتنوعة داخل عدد من أسواق المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الاسواق ومتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بالاعلان عن اسعار السلع وتوفيرها أمام الجمهور.

وشنت مديرية التموين بدمياط حملات مكثفة، استهدفت عددا من أسواق المحافظة، وتمكنت تلك الحملات من ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة لعدد من المحال التجارية.

وذكر المهندس علي الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن الحملات تمكنت من ضبط مخالفات غش تجاري داخل أحد المحال الخاصة ببيع اللحوم المجمدة، لافتا إلي أنه تم تحرير المضبوطات والتحفظ عليها والتي بلغت 23 كجم من اللحوم غير صالحة للاستخدام الادمي، إضافة إلي تحرير المحاضر اللازمة للواقعة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأضاف وكيل تموين دمياط، أنه تم تحرير85 محضر تموينى بنطاق مدينة ميت ابو غالب مركز كفر سعد وبناحية أبو الوفا قسم تان دمياط، والتي تمثلت في 4 مخالفات للمخابز البلدي عبارة عن انتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، فضلا عن ضبط 3مخابز طباقى بدون ترخيص.

وأشار أيضا إلي ضبط 49 مخالفة عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، إضافة إلي ضبط مناديب غاز بدون تصريح معتمد، وضبط 7مخالفات أخري خاصة بإخفاء مخازن تابعه للمحل وعدم الاعلان عنها بعيدا عن أعين الجهات الرقابية.

وأكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم تحرير 20 محضر عدم حمل شهاده صحيه ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتا إلي استمرار تلك الحملات لمتابعة ضبط الأسواق والتزام الجميع بالتعليمات المقررة بشأن الاعلان عن اسعار السلع.