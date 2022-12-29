ضبط 1718 قضية تموينية متنوعة من بينها قضايا حجب سلع غذائية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن و قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.. فقد أسفرت عن ضبط (1718) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

ضبط (8) قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (17,060 طن أرز أبيض "عينى")، (24) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,951 طن أرز أبيض "عينى")، (8) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (54,210 طن أرز شعير "عينى")، (55) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (187,807 طن أرز شعير "مستندى") ، (6) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (15,500 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط (6) قضايا أعلاف وأسمدة زراعية "غش - مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (227,600 طن أعلاف حيوانية وداجنة ومخصبات زراعية "عينى")، كذا ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (2,640 طن دقيق أبيض "عينى" - 23,791 طن "سكر –مكرونة – عدس") ، وكذا ضبط (515) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (6,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 36,082 طن " سلع ومواد غذائية متنوعة " -1470 عبوة زيت طعام - 1000 رغيف خبز سياحى – 5520 عبوة سجائر – 10 طن أسمنت) ، وكذا ضبط (813) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 210 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 239 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 351 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (28.300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2.950 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (25) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,403 طن "سكر تموينى" – 5,250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 480 عبوة زيت تموينى - 400 إسطوانة بوتاجاز "مستندى" – 6000 لتر مواد بترولية "عينى").. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (376,159 طن "مستندى – عينى") أبرزها (28.300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" -2.950 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" - 9,140 طن دقيق أبيض "عينى" – 29,011 طن أرز أبيض "عينى" - 54,210 طن أرز شعير "عينى" – 187,807 طن أرز شعير "مستندى" - 59,873 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 1,403 طن "سكر تموينى" – 1470 عبوة زيت طعام – 480 عبوة زيت تموينى – 1000 رغيف خبز سياحى – 6000 لتر مواد بترولية "عينى" - 400 إسطوانة بوتاجاز "مستندى" – 5520 عبوة سجائر – 5,250 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 243,100 طن أعلاف حيوانية وداجنة ومخصبات زراعية "عينى" – 10 طن "أسمنت") كان أبرزها الآتى :-

ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (16,450 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"- بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (9,5 طن أرز أبيض " عينى" - 2,640 طن دقيق أبيض "عينى" - 28,791 طن سلع غذائية "مكرونة - سكر حر - مسلى") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته كمية قدرها (6,1 طن أرز أبيض " عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات ، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى - بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى كمية قدرها (8,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية - بمحافظة بالقليوبية) وبحوزته كمية قدرها (4.5 طن دقيق أبيض "عينى" مستلزمات إنتاج - 1400 عبوة "جلاش" ) معبأ داخل عبوات وشكائر بدون مستندات وبيانات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة سوهاج) وبحوزته كمية قدرها (4 طن سلع غذائية "سكر حر - عدس - 440 كيلو جرام أرز أبيض "عينى") معبأ داخل شكائر وعبوات بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (3.5 طن زيت طعام) معبأ داخل عبوات بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالك مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية) وبحوزته كمية قدرها (10طن أسمنت) معبأ داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن إحدى المحطات لتموين السيارات - بمحافظة بالقليوبية) لتجميعه كمية قدرها (6000 لتر مواد بتروليه "سولار - بنزين") للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (63) قضية بمضبوطات بلغت (242.017 طن أرز شعير "مستندى – عينى").

ضبط (مالك مخزت لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية، لتخزينه كمية قدرها (25 طن "أرزشعير") محظور تداولها خارج إحدى الجهات الحكومية قام بتخزينها بقصدحجبها عن التوريد للموسم الحالى.

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (3.85 طن "لحوم وكبدة مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (3.11 طن "لحوم وكبدة مجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (مالكين والمدير المسئول عن محلات لتجارة المشروبات الكحولية) بمحافظة الجيزة، وبحوزتهم كمية قدرها (4846 عبوة مشروبات كحولية)بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (74) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (15090 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.