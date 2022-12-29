اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:55 م
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ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلين بالقاهرة بقصد الاتجار

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:05 م
ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلين بالقاهرة بقصد الاتجار رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات مـــن ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "ملكه" ، وبحوزته (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام - مـبلغ مالى – 4 هواتف محمول).


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار بها .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات مـــن ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "ملكه"، وبحوزته (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام - مـبلغ مالى – 4 هواتف محمول) .

وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه ، والسيارة لتسهيل تحركاته.

كما تم ضبط ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته  (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام - كمية من مخدر الهيدور وزنت 250 جرام - مـبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(,25083 جنيه تقريباً( .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

الحشيش

وزارة الداخلية

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المخدرات



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