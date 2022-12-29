ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخص بالقاهرة بقصد الإتجار

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(35 ألف جنيه) تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.