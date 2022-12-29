اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:49 م
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ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بممارسة أعمال الدجل فى الإسكندرية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:44 م
ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين بممارسة أعمال الدجل فى الإسكندرية رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية)، لقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.. وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم" – الأدوات المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى).بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الدجل والشعوذة

امن الاسكندرية

مباحث الاداب

شرطة العطارين

اخبار الحوادث



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