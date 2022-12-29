اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط القائم على إدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى البحيرة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:48 م
ضبط القائم على إدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى البحيرة حملة أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها. 
 
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته (عدد 187 رواتر ماركات مختلفة - 19 سويتش - 2 هوائى مقوى إشارات – 4 مقوى إشارات – 2 حاسب آلى بمشتملاته - مجموعة من الكابلات والشواحن الخاصة بالشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خدمات انترنت

الامن الاقتصادى

حوادث اليوم

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة