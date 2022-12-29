ضبط القائم على إدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه، وبحوزته (عدد 187 رواتر ماركات مختلفة - 19 سويتش - 2 هوائى مقوى إشارات – 4 مقوى إشارات – 2 حاسب آلى بمشتملاته - مجموعة من الكابلات والشواحن الخاصة بالشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.