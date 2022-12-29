اليوم السابع
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سُلطات مطار الخرطوم تفشل تهريب امرأتين 20 ألف دولار مخبأة بمناطق "حسّاسة"

الخميس، 29 ديسمبر 2022 03:52 م
سُلطات مطار الخرطوم تفشل تهريب امرأتين 20 ألف دولار مخبأة بمناطق "حسّاسة" مطار الخرطوم الدولي
كتب- وكالات

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أعلنت سُلطات مطار الخرطوم، أنها أفشلت تهريب امرأتين لرزمة أوراق مالية بالعملة الصعبة، وتهريب رجل لثلاثة كيلوجرامات من الفضة في عمليتين منفصلتين اليوم الخميس.

ووفقا لموقع "العربية نت"، قال مدير الجمارك بمطار الخرطوم العميد هاشم محمد أحمد، إنّ أفراد الشرطة انتابتهم الشكوك في امرأتين وهما في طريقهما لمغادرة البلاد، وبعد إخضاع المرأتين لتفتيش دقيق، ضبطت مبلغ 20 ألف دولار، كانت مخبأة في مناطق حسّاسة بجسديهما.

وفي العملية الثانية، ضبطت ثلاثة كيلو جرامات من الفضة كانت بصحبة راكب في طريقه لخارج البلاد. وعلى الفور أُخضع الثلاثة إلى التحقيق تمهيداً لإحالتهم للمحكمة.

وألقت إدارة جمارك مطار الخرطوم، القبض على اثنين من أخطر لصوص سرقة الأمتعة "حقائب المغتربين"

من داخل صالات المطار أحدهما سوداني يحمل جوازاً فرنسياَ، والآخر تاجر.

وقالت صحيفة "الانتباهة" أمس الأربعاء، إنّها المرة الأولى التي يتمّ فيها القبض على لصوص صالات مطار الخرطوم.


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