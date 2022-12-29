وذكرت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية أن تاسك، أحد السياسيين الأكثر شهرة في بولندا، شغل منصب رئيس الوزراء من 2007 إلى 2014.

وكتب تاسك على تويتر مساء أمس الأربعاء: "كل أسبوع أجد تهديدات بمحاولة اغتيالى فى رسائل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كما أبلغتني الشرطة أن هنام تهديد بشن هجوم حقيقي ضدي ومن هنا أطلب الحماية ".

وأكد المتحدث باسم الحزب المعارض جان جرابيك أن تاسك حصل على حماية أمس الدولة، مضيفا أن حزبه أبلغ في وقت سابق وكالات إنفاذ القانون بشأن التهديدات الموجهة ضد تاسك.

وقال جرابيك أيضًا إنه يعتقد أن أجهزة الأمن البولندية أصبحت أكثر يقظة بعد تعرض رئيس بلدية جدانسك للطعن حتى الموت على خشبة المسرح في حفل خيري في يناير 2019.