اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 ديسمبر 2022 03:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

راقبوا السماء.. القمر يقترن بكوكب المشترى اليوم فى منظر بديع بسماء مصر

الخميس، 29 ديسمبر 2022 02:00 ص
راقبوا السماء.. القمر يقترن بكوكب المشترى اليوم فى منظر بديع بسماء مصر القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد سماء مصر والوطن العربى، اليوم الخميس، اقتران القمر بكوكب المشترى فى منظر بديع، حيث سيفصل بينهما حوالى درجتان، حيث يرصدان عاليًا باتجاه الأفق الجنوبي، سيحدث هذا الاقتران والقمر بعمر ستة أيام وهو ألمع بقعة في سماء الليل. 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن وجود القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء.
 
وكوكب المشترى رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف بـ"أقمار غاليلو "، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب الكوكب.
 
وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجرام ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.
 
فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشترى مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

القمر

المشترى

اقتران القمر والمشترى

اقتران كوكب المشترى والقمر

القمر والمشترى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

القمر يقترن بكوكب الزهرة غدًا.. الظاهرة تشاهد بسماء مصر والوطن العربى بالعين المجردة فى مشهد بديع.. ولا يفوتكم تعامد القمر على الكعبة هذا اليوم.. وجمعية فلكية: التعامد الرابع هذه السنة والظاهرة تحدد القبلة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 07:10 م

فلكى: تعامد القمر على الكرنك اليوم يساعد فى تفسير حضارة مصر القديمة

الجمعة، 31 أغسطس 2012 10:57 م

اليومً.. الأقصر تحتفل بتعامد القمر على معبد الإله خونسو بالكرنك

الجمعة، 31 أغسطس 2012 08:20 ص

غداً.. الأقصر تحتفل بتعامد القمر على معبد الإله خونسو بالكرنك

الخميس، 30 أغسطس 2012 04:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة