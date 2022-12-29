رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية يكشف تفاصيل زيادة منتجات الألبان فى الشتاء

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو من محافظة الاسكندرية مع رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وذلك لكشف زيادة منتجات الألبان فى فصل الشتاء، والتى تصل إلى ضعف الإنتاج من تلك المنتجات.

قال عادل غباشي رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية إن منتجات الألبان تكون في زيادة وتتكاثر في فصل الشتاء، وذلك لإنجاح المواشي في فصل الشتاء وتصل زيادة الألبان إلى 200% ليستمر حتى أشهر الشتاء، نظراً لوفرة المعروض، وأن دخول عدد كبير من المصانع إلى الإنتاج فى فصل الشتاء سيسهم بشكل كبير في توفير الألبان للمصانع خلال أشهر الشتاء.

وأضاف عادل غباشي لـ"اليوم السابع" أن من أسباب زيادة منتجات الألبان في فصل الشتاء وهو محصول البرسيم يعطي دفع لزيادة الالبان وهناك تنافس بين الشركات لشراء منتجات الألبان في فصل الشتاء، وأوضح أن دور الشعبة لها دور في توفير جميع الإجراءات وذلك من أجل وصول المنتج بأسعار مخفضة.

وعلي صعيد آخر كانت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية قد أقامت احتفالية، بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها برئاسة أحمد الوكيل، إذ تم تكريم رموز الغرفة السابقين ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب السابقين، كما كرمت رؤساء الشعب التجارية الحالية تقديرًا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية.

وأشار الوكيل، إلى أن احتفالية الغرفة الأولى كانت للجانب التجاري الخارجي وتستهدف التواصل مع الغرف التجارية الأجنبية، ما يؤكد على وجود قطاع خاص مؤثر ويستطيع التغلب على مختلف الأوضاع، والتي عقدت بمشاركة رئيس اتحاد الغرف الإسلامية، ورئيس اتحاد الغرف العربية، ونائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية بجانب رؤساء الغرف العربية والآسيوية.

وتابع الوكيل، أن احتفالية اليوم هي استكمال لمئوية الغرفة وتكريم لمنتسبيها وكوادرها الداخلية، تقديرًا لدورهم في أنشطة الغرفة وقدم الوكيل الشكر للغرف التجارية العالمية، لدعمهم لريم صيام في ترشحها بمنصب عضو في المجلس العام لاتحاد الغرف التجارية.

وفي ختام كلمته، أكد الوكيل أن مجلس الإدارة الحالى يتعاون لحمل راية الغرف التجارية في الوقت الحالي، متمنيًا دوام النجاح لمجتمع الأعمال السكندرى.