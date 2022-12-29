رئيس جامعة المنوفية يستقبل المحافظ للتهنئة بالعيد الـ 46

المنوفية - فريق المحافظات

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ، ورؤساء الجامعة السابقين، وذلك بمناسبة التهنئة بعيد الجامعة السادس والأربعين.

رحب مبارك بالمحافظ فى رحاب الجامعة، معربا عن سعادته بهذا اللقاء فى إطار التعاون المشترك بين الطرفين، والإسهامات التى تقدمها المحافظة للجامعة، وإذ تحتفل الجامعة بعيدها السادس والأربعين تتويجا لإنجازات كثيرة تحققت بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود جميع المخلصين من أبناء الجامعة وتعاون المحافظ بهدف تحقيق التطور المنشود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متمنيا مزيدا من النجاحات والإنجازات لجامعة المنوفية العريقة.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون التهنئة لرئيس جامعة المنوفية بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد الجامعة الـ (46)، ولجميع الحضور من رؤساء الجامعة السابقين ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة والعمداء ولجميع منسوبى الجامعة بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً دوام التقدم والرفعة والرقي علي كافة الأصعدة لتظل جامعة المنوفية منارة ساطعة في سماء جمهورية مصر العربية وقلب الدلتا.