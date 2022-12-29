حياة كريمة بالشرقية.. تنفيذ 897 مشروعا خدميا بالحسينية أبرزها 285 بالشرب والصرف

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، نسب تنفيذ أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز، وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جاري تنفيذ عدد من مشروعات الطرق ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2022 /2023 بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و 254 ألف جنيه لرفع كفاءة الشوارع الداخلية، مشيراً إلى أنه جارى رصف شارعي ( ترعة سراج - المدارس) بتكلفة 4 مليون و 254 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 4% ، كما أنه جارى تنفيذ أعمال رصف شوارع ( بورسعيد - المركز - الشادر) بتكلفة 5 مليون جنيه بنسبه تنفيذ 10 % ، لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وخلال العام الجاري ولإعادة الإنضباط بشوارع وميادين المركز شنت رئاسة مدينة الحسينية حملات متنوعة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق العامه والميادين بواقع 53 حملة إزالة وتم تحرير عدد 25 محضر إشغال كما أنه تم إزالة 222 إعلان غير مرخص وتقنين أوضاع وترخيص 252 إعلان برئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة.

كما أكد رئيس مركز ومدينة الحسينية على التواصل الدائم مع المواطنين للإستماع لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى إجمالي الشكاوي الواردة إلى رئاسة المركز خلال عام 2022م بلغت 1241 شكوي وتم الرد عليهم بنسبة إنجاز 100 %.

وللحفاظ على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة شنت رئاسة المركز حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك فتم تنفيذ ( 5 حالات ) على مساحة ( 13 سهم – 2 قيراط ) على الأراضى الزراعية.

وخلال الموجه الـ 19 المرحلة الأولى تم تنفيذ عدد " 40 قرار إزالة " على مساحة ( 3 سهم – 2 قيراط - 198 فدان ) . وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.. تكثف رئاسة المدينة جهودها بشن حملات نظافه علي مدار اليوم لرفع مخلفات القمامة و الأتربة وأسفرت تلك الحملات عن رفع حوالى 50 طن قمامه ومخلفات صلبة يومياً بإجمالى ( 18 ألف طن ) على مدار العام.

أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جارى تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية والتي تشمل ( 41 قرية بالوحدات المحلية ) علماً بأن مركز ومدينة الحسينية يضم عدد ( 10 وحدات محلية ) وبإجمالي مشروعات ( 897 مشروع ) وبيانها كالآتي : في قطاع الصرف الصحي جارى تنفيذ مشروعات بواقع ( 183 مشروع ) وقد تم الانتهاء من عدد ( 92 مشروع ) وجاري تنفيذ عدد ( 91 مشروع ) بنسبة تنفيذ 88 %.

وفى قطاع مياه الشرب جارى تنفيذ مشروعات بواقع( 102 مشروع ) وقد تم الانتهاء من عدد ( 96 مشروع) وجارى تنفيذ عدد ( 6 مشروع ) بنسبة تنفيذ 98 %.

وفي قطاع تبطين الترع جارى تنفيذ مشروعات حوالي ( 36 مشروع ) وقد تم الانتهاء من عدد ( 96 مشروع ) وجاري تنفيذ عدد ( 6 مشروع ) بنسبة تنفيذ 98 %.

وقطاع الكباري تم تنفيذ مشروعات بواقع ( 15 مشروع ) بنسبة تنفيذ 100 %.

وقطاع الأبنية التعليمية جارى تنفيذ مشروعات بواقع 107 مدرسة عبارة عن ( 48 انشاء وتوسع 614 فصل وعدد 59 صيانة ) وقد تم الانتهاء من عدد 103 مشروع عبارة عن ( 45 مدرسة انشاء وتوسع 572 فصل و عدد 58 صيانة ) وجاري تنفيذ عدد ( 4 مدرسة ) عبارة عن 3 انشاء وتوسع وعدد 42 فصل وعدد ( 1 صيانة ) بنسبة تنفيذ 99 % .

وفي قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ عدد (37 مشروع ) بنسبة تنفيذ 100 % .

وفي قطاع الصحة جارى تنفيذ مشروعات بواقع( عدد 61 مشروع ) وتم تنفيذ عدد ( 35 مشروع ) وجاري تنفيذ عدد ( 26 مشروع ) بنسبة تنفيذ 92 %.

وفي قطاع الإسعاف تم تنفيذ عدد (7 نقاط إسعاف ) بنسبة تنفيذ 100 %.

وفي قطاع المجمعات الحكومية تم تنفيذ عدد (10 مجمعات حكومية ) بنسبة تنفيذ 100 %.

وفي قطاع المجمعات الزراعية تم تنفيذ عدد (10 مجمعات زراعية ) بنسبة تنفيذ 100 %.

و في قطاع المجمعات السكنية جارى تنفيذ مشروعات في قطاع المجمعات السكنية ( عدد 7 مجمعات سكنية ) وتم تنفيذ عدد (2 مجمعات سكنية ) بنسبة تنفيذ 85 %.

وفي قطاع الوحدات الاجتماعية جارى تنفيذ عدد (10 وحدات اجتماعية ) وتم تنفيذ عدد (8 وحدات اجتماعية ) بنسبة تنفيذ 97 %.

وفي قطاع الطرق الداخلية جارى تنفيذ عدد (82 طريق داخلى ) وتم تنفيذ عدد (3 ) بنسبة تنفيذ 7 %.

وقطاع الطرق المحلية جارى تنفيذ عدد (9 طرق محلية ) وتم تنفيذ عدد (1 ) بنسبة تنفيذ 30 %.

وقطاع الغاز الطبيعي جارى تنفيذ عدد (41 توصيلة غاز طبيعي ) وتم تنفيذ عدد (9 توصيلات ) بنسبة تنفيذ 61 %.

وقطاع وحدات إطفاء جارى تنفيذ عدد (4 وحدات إطفاء) وجارى التنفيذ بنسبة 83 %.

والاسواق جارى تنفيذ عدد (1سوق ) وجارى التنفيذ بنسبة 63 %، قطاع المواقف جارى تنفيذ عدد (1 موقف ) بنسبة تنفيذ 100 %.

وفي قطاع الإتصالات جارى تنفيذ عدد (41 مشروع بقطاع الاتصالات) وقد تم تنفيذ عدد 10 مشاريع وجارى الانتهاء من عدد " 31 مشروع " بنسبة تنفيذ 63 %.

وفي قطاع مكاتب البريد جارى تنفيذ مشروعات عدد (20 مشروع ) تم الانتهاء من عدد " 12 مشروع " بنسبة تنفيذ 60 %.

وقطاع الشبكات اللاسلكية جارى تنفيذ مشروعات في قطاع الشبكات اللاسلكية (أبراج المحمول) بواقع عدد 26 مشروع فتم الانتهاء من " 9 مشاريع " وسيتم البدء فى عدد " 17 مشروع فى المرحلة القادمة بنسبة 35 %.

وقطاع الكهرباء والانارة جارى تنفيذ عدد (82 مشروع ) وتم الانتهاء من عدد " 2 مشروع " وجارى تنفيذ عدد " 60 مشروع " وسوف يتم البدء فى عدد " 20 مشروع " فى المرحلة القادمة بنسبة 43 %.

وقطاع السكه الحديد جارى تنفيذ عدد (1 مشروع ) وجارى التنفيذ فى عدد " 1 مشروع " بنسبة 10 %.

وقطاع نقاط الشرطة جارى تنفيذ عدد (4 مشاريع ) وتم الانتهاء من عدد " 4 مشاريع " بنسبة 100 %.