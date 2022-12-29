حملات تموينية مستمرة بالقرى والمدن وتحرير 131 محضراً للمخالفين.. صور

محافظ كفرالشيخ: لا تهاون مع المخالفين والمحتكرين ومستغلي المواطنين

شنت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البليطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات، ومتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي شدد على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، مؤكداً أن الحملات التي شهدتها المدن أسفرت عن تحرير 131 محضراً متنوعاً.

قاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع تفتيش ومتابعة الاغذية بكفر الشيخ، و تموين مطوبس على الاسواق، وضبط الاسعار، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ،واعلان الاسعار في القائمة المعلنة،وتم ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الادمي، وجرى تحرير 15 مخالفة متنوعة.

وتابع جمال يونس ،رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية بالتنسيق والتعاون بين إدارة تموين الرياض الرقابة التموينية والإدارة الصحية بالرياض والإدارة البيطرية بالرياض ،وأسفرت الحملة التموينية على المحال التجارية والأسواق، عن تحرير 8 مخالفات متنوعة.

وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة الرقابية على المنشآت الغذائية والجزاره ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر متنوعة، وإعدام 17 كيلو من أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات المكثفة بالتعاون مع إدارات التموين، ،والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، لضبط الأسواق وتوجيه المحال لوضع وإعلان الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، تأتي هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

أشرف المهندس محمد سعيدحامد، رئيس مدينة سيدى غازي، على الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية، لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر ،وأسفرت الجهود عن تحرير 10 محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضراً متنوعاً.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، الحملات التموينية المكثفة من على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت ومحلات الجزارة ، لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر للمخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بالاشتراك مع قسم الرقابة التموينية والإدارة الصحيه، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والمحلات التجارية بنطاق المركز والمدينة والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة للمخالفين.

تابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين ، الحملات التموينية بقرى شباس عمير، وقونه وحصة الغنيمي، والحرية ، على الأسواق لضبط المخالفين والتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ووفقاً لرؤية مصر2030، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وتابع على سلامة ، رئيس مدينة ميسور ،حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمدينة، لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر منوعة للمخالفين.

تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة ،والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، والتأكد صلاحية اللحوم، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

أشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك،و إدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى التموين، على حملة مفاجئة للمرور على المحلات التجارية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع السلع الغذائية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، والدواجن، والأسماك، وتمكنت الحملة من 22 مخالفة بالمدينة والقرى.