حصاد المدارس المصرية اليابانية 2022.. زيادة الطلاب لـ12 ألف طالب وطالبة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية حصاد العام 2022، موضحة أن عدد الطلاب الملتحقين زاد ل 12 ألف طالب وطالبة و2000 مدير ومعلم ومسئول وإدارى، إضافة إلى تحسين مهارات تدريس مادة الماث، وإعداد خطط النشاط لمرحلة رياض الأطفال وتدريب المعلمين على فلسفة التوكاتسو وتدريب المشرفين اليابانيين المعلمين أونلاين.

حصاد التعليم 2022.. اتخاذ خطوات تعيين 30 ألف معلم فى الصفوف الأولى لسد العجز..دخول مدارس جديدة الخدمة لرفع نسب الإتاحة وخفض الكثافة الطلابية.. عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العام.

ومن أبرز الأحداث التى شهدها العام الدراسى، هو عودة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة ، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شكل امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، موضحة أن الامتحان بنظام الاوبن بوك وهناك كتيب مفاهيم يتسلمه الطالب فى لجنة الامتحان، وعدد الأسئلة مثل العام الماضى كما أن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى الإجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من عدد الأسئلة إضافة إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد.

وتسهيلا على الطلاب، قررت الوزارة أيضا التوسع فى مراكز التصحيح الإلكترونى على مستوى الجمهورية لتصل عدد المراكز إلى 6 بحد أدنى، حيثي كانت تتم أعمال التصحيح على مستوى كنترول مركزى واحد، كما تتيح الوزارة أيضا امتحان تدريبى للطلاب فى النصف الثانى من العام الدراسى الحالى، للتدريب على شكل الأسئلة ومن ثم تصبح هذه الخطوات بمثابة روشتة للطلاب للتعامل مع الأسئلة بشكل سهل وبسيط دون توتر أو قلق داخل لجان الاختبارات.

وقطعت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الشهور الماضية شوطا كبيرا، فى إنهاء إجراءات تعيين 30 ألف معلم فى الصفوف الأولى لسد العجز فى التخصصات المطلوبة، حيث أجرت الوزارة بالتعاون مع الجهاز اختبارات لأكثر من 14 ألف خريج مرشحين للعمل فى رياض الأطفال وأيضا قرابة 15 ألف للمرشحين للتعيين للعمل فى الصفوف الأولى كمعلم فصل، حيث تم إجراء اختبارات إلكترونية من خلال قاعات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إضافة إلى العمل على تلقيهم تدريبات قبل استلامهم العمل.