حصاد "القوى العاملة".. تدريب 8495 شابا على مهن يحتاجها سوق العمل و114 مليونا إعانات

كتبت - مرام محمد

-استخراج 338 ألفاً و 243 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة لـ 336 ألفاً و663 شاب

-تمويل أنشطة التدريب بالمنشآت بـ37 مليوناً و904 الاف

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الخميس في "إنفوجراف"، أن الوزارة قامت خلال عام 2022 بتجهيز 34 ورشة تدريبية بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهنى، وتنظيم 484 دورة تدريبية بتلك المراكز إستفاد منها 2738 متدرب، و4276 متدربة بإجمالى 7014 متدرب ومتدربة، فضلا عن 146 دورة بوحدات التدريب المتنقلة التى تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في 65 قرية، إستفاد منها 1481 متدرب موزعين 527 من الذكور، و 973 من الإناث، كما تم الانتهاء من تدريب 4050 متدرج بينهم 2883 ذكور، و1067 إناث بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، و 2 دورة تدريبية أون لاين، استفاد منها 14 متدرب ومتدربة، و 4 دورات تدريبية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص استفاد منها 60 متدرب بينهم 30 من الذكور، و 30 من الإناث، بالإضافة إلى إستخراج 338 ألفاً و 243 شهادة قياس مستوى مهارة لـ 277262 من الذكور و 60981 من الإناث، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 336 ألفاً و 663 شاب بينهم 274898 ذكور، و 61765 إناث خلال العام.

وفى هذا الإطار تستعد وزارة القوى العاملة مع بداية العام "2023"، لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 "وحدة" جاري العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر "الوزارة"، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، أبرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة اجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية، والخياطة والتطريز والطهي.

تمويل التدريب

واستعرضت الوزارة إنجازات صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية حيث ساهم بمبلغ 37 مليوناً و904 الاف و 315 جنيها على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيدا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع "للوزارة" في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

إعانات الطوارئ

قامت وزارة القوى العاملة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف إعانات طوارئ لـ 1073 منشأة يعمل بها 36 ألفاً و 788 عاملاً، بمبلغ 114 مليون و 520 ألف جنيه، وذلك بهدف حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها الذين يتوقف صرف أجورهم لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

السلامة والصحة المهنية

كما أوضح التقرير، إنجازات الوزارة خلال العام فى مجال السلامة والصحة المهنية حيث قامت بالتفتيش على 65 ألفاً و 844 منشأة يعمل بها 2 مليون و183 ألفاً و 141 عامل، وذلك للتأكد من إلتزامها بإجراءات السلامة والصحة المهنية التى حددها القانون، وأسفر التفتيش عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 23 ألفاً و 810 منشأة بمخالفات تم إثباتها بعدد من المنشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية والرخص، كما ثبت إلتزام 25 ألفاً و327 منشأة بمعايير السلامة منها 2005 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عامل، و 23 ألفاً و323 منشاة يعمل بها أقل من 50 عامل، كما قامت بإجراء 12393 قياس مخاطر بيئة عمل لعدد 6652 منشأة، كما تم إغلاق 1835 منشأة إدارياً لعدم إلتزامها بمعايير السلامة واشتراطاتها والتى تمثل خطر داهم على العاملين، كما تم بحث وتحقيق 287 حادث جسيم على مستوي الجمهورية، إلى جانب بحث 30 مرض مهنى، وتنظيم 46 مبادرة وملتقى للسلامة والصحة المهنية للتوعية باحكام السلامة، شارك فيها 401 منشاة بحضور 3905 عامل وعاملة، كما تم تنفيذ 1479 ندوة توعية بمبادئ السلامة للتوعية بمخاطر بيئة العمل استفاد منها 23 ألفاً و 183 عاملاً، وبحث 7183 شكوى فى نفس المجال، ومراجعة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد فى 18132 منشأة.

كما تم المشاركة فى 140 لجنة خماسية للتحكيم الطبى وذلك لإثبات عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه الذى لديه عجز جزئى ، والإشتراك فى 105 لجنة تحكيم طبى لتظلمات العاملين المصابين من قرارات اللجان الطبية بالتأمين الصحى وتم بحث 3241 حالة، كما تم المشاركة فى 1254 لجنة لمنح التراخيص للمنشآت وذلك بالوحدات المحلية والجهات ذات الصلة ، فضلاً عن بحث 2868 منشاة طلبت الترخيص وتم منح موافقة السلامة والصحة المهنية على استكمال إجراءات الترخيص لـ1814 منشأة.