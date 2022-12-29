حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمقطم 4 أيام

كتب سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية ، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانـون، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات مـــن ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حـال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً سيارة "ملكه" ، وبحوزته (كمية من جوهر لمخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام - مـبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.