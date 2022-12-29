اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:14 م
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جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:21 م
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ..

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

.. أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (5) قضايا متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1942) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (316) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 

 


امن المنافذ

وزارة الداخلية

مكافحة جرائم التهرب

مخالفات مرورية



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