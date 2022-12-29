جامعة سوهاج تحصل على الايزو لإدارة المؤسسات التعليمية لـ7 كليات

أعلنت جامعة سوهاج، حصول الإدارة المركزية وكلية الصيدلة على شهادتى الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطنى للإعتماد إيجاك والمنتدى الدولى للاعتماد IAf، وكذلك شهادة الأيزو 2018 :21001من المجلس الوطنى للإعتماد إيجاك، وذلك خلال فعاليات اليوم الختامى لفريق المراجعين من الشركة المانحة لشهادة الأيزو صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعمانى، والدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والدكتور علام محمد عبد المنعم القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد جلال أمين الجامعة المساعد، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعى، والدكتور جمال سرور المدير التنفيذى لمشروع الأيزو ومدير إدارة التقييم وتطوير الأداء الجامعى، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، وذلك بمجلس الجامعة بالحرم الجامعى القديم.

وأعرب الدكتور مصطفى عبد الخالق عن سعادته بتحقيق الجامعة لهذا الإنجاز الذى يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالجامعة، واتساقًا مع رؤيتها للتحول إلى جامعات الجيل الرابع وتطبيق أعلى نظم الإدارة للمؤسسات التعليمية عالميًا، مقدمًا الشكر للشركة المانحة لشهاده الأيزو، وذلك لدورها فى تأهيل الجامعة للحصول على المواصفة الدولية، ومهنئًا جميع العاملين بالجامعة باعتبارهم شركاء فى الإنجاز الذى تحقق من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

واوضح عبدالخالق أن زيارة فريق المراجعين استمرت عل مدار أربعة أيام تم من خلالها فى اليوم الأول منح كليتى التجارة والآداب، واليوم الثانى منح كليتى الزراعة والتمريض، واليوم الثالث منح كليتى الطب والعلوم، واليوم تم منح كلية الصيدلة والإدارة المركزية، لتصبح بذلك جامعة سوهاج هى الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية التى تطبق الايزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية على الهيكل الإدارى وعدد 7 كليات، مؤكدًا أن هذا الانجاز يأتى نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية.

ووجه المحاسب أشرف القاضى شكره لجميع منسوبى الجامعة، موضحًا أن هذا المنح يأتى تتويجًا للجهود الكبيرة من قيادات الجامعة والجهاز الإدارى ذات الدرجة العالية من الكفاءة، الى جانب تعزيز ثقافة التميز المؤسسى والحوكمة على مستوى كافة القطاعات بالجامعة.

كما وجه ايضًا الدكتور جمال سرور شكره لفريق لجنة المراجعة التابعة للشركة المانحة للأيزو على جهودها طوال تلك الفترة، مضيفًا انه تم اليوم منح كلية الصيدلة والإدارات المركزية، وتسليم الشهادة لكلًا من المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة عن الإدارات المركزية، والدكتور علام القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة عن الكلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص دائمًا على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو، والسعى للوصول إلى المستوى العالمى المرموق الذى يليق بمكانتها.

من الجدير بالذكر أن فريق العمل ضم كلًا من الدكتور مهندس عمرو أحمد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المناحة، وفريق المراجعين الدكتور مهندس محمد أحمد عثمان، الدكتور مهندس احمد منصور، والدكتورة منال درويش والدكتور عبدة سعدة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستشارات وهى الشركة المؤهلة والدكتور محمد أمين استشارى الشركة.