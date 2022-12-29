تحرير محاضر متنوعة خلال حملة تموينية على الأسواق بمركز مطاى فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، والعمل على توفيرها والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالتعاون إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتعاون مع ادارة التموين، حملة تموينية وتفتيشية على المحال التجارية والاسواق العامة بدائرة المركز لمتابعة مطابقة المواصفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

من جانبه، أوضح سعيد محمد رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محاضر، حيث جاءت المخالفات بين نقص وزن ومواصفات ونظافة، وعدم اعلان تسعيرة وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا على مواصلة هذه الحملات التفتيشية على المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.