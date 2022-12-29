امتحانات الثانوية العامة 2023.. اصطحاب كتيب مفاهيم لكل مادة بلجنة الاختبارات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم كتيب المفاهيم فى كل مادة لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، حيث أن الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك، مشيرة إلى أن كتيب المفاهيم سيكون ملخصا للكتاب المدرسي ويشمل كل المعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية الموجودة بالكتاب وستتم طباعة ورقة المفاهيم وتسليمها مع ورقة الأسئلة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ويتم تسليم ورقة المفاهيم للطلاب داخل لجنة الامتحان مع ورقة البابل شيت كراسة الأسئلة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.