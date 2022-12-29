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امتحانات الثانوية العامة 2023.. اصطحاب كتيب مفاهيم لكل مادة بلجنة الاختبارات

الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2023.. اصطحاب كتيب مفاهيم لكل مادة بلجنة الاختبارات وزاره التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم كتيب المفاهيم فى كل مادة لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات، حيث أن الامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك، مشيرة إلى أن كتيب المفاهيم سيكون ملخصا للكتاب المدرسي ويشمل كل المعارف والمفاهيم والخرائط والقواعد والمسائل الرياضية الموجودة بالكتاب وستتم طباعة ورقة المفاهيم وتسليمها مع ورقة الأسئلة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة ويتم تسليم ورقة المفاهيم للطلاب داخل لجنة الامتحان مع ورقة البابل شيت كراسة الأسئلة.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.
 
وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، منوهًا عن أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.
 

التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

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