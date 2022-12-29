اليوم السابع: الغاز كنز مصر في أعماق البحر المتوسط

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، عددا من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها ملف خاص يحمل عنوان "الغاز كنز مصر في أعماق البحر المتوسط"، عن استكشافات مصر لحقول الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط

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الرئيس السيسى يصدق على قوانين وقرارات جديدة.. التصديق على تعديلات قانونى تنظيم الاتصالات وتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.. منحة الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد «طنطا - المنصورة – دمياط



الحكومة تعلن موافقة رئيس الجمهورية على "وثيقة سياسة ملكية الدولة".. مدبولى: الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات محققة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى العديد من الأنشطة الاقتصادية.. ورسم خريطة لوجود الدولة على مستوى الأنشطة الاقتصادية فى عدد من القطاعات والصناعات التحويلية بعدد 62 نشاطا سيتم التخارج منها

آليات عديدة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية والإدارة أو الطرح فى البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجى واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.. الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادى من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية



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