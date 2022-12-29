اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:18 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: الغاز كنز مصر في أعماق البحر المتوسط

الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:00 م
اليوم السابع: الغاز كنز مصر في أعماق البحر المتوسط اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، عددا من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها ملف خاص يحمل عنوان "الغاز كنز مصر في أعماق البحر المتوسط"، عن استكشافات مصر لحقول الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط
 
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الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

وثيقة ملكية الدولة

حقول الغاز

اكتشافات الغاز

الرئيس السيسي

السيسي




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