النقابات العمالية تحذر رئيس وزراء بريطانيا من "عام الإضرابات" فى 2023

كتبت: نهال أبو السعود

حذر الزعيم الجديد لمؤتمر نقابات العمال البريطانية (TUC) من أن فوضى الإضرابات قد تستمر طوال عام 2023 إذا رفضت الحكومة التفاوض بشأن زيادة الأجور.

وفى حديثه إلى الإندبندنت، قال بول نواك أن الناخبين سوف "يعاقبون" المحافظين فى الانتخابات العامة المقبلة ما لم يغير ريشى سوناك موقفه بشأن رواتب القطاع العام والإضرابات الصناعية الجارية، وقال: "ستكون بالتأكيد مشكلة فى الانتخابات العامة 2024".

وتابع نواك: "لا أعتقد أن أيًا من هذا أمر حتمى.. هناك شيء يمكن أن تفعله الحكومة لوقف الإضرابات المستمرة فى ربيع وصيف عام 2023 وما بعده. وهذا للجلوس والتفاوض. ما إذا كنا نرى إضرابًا صناعيًا مطولًا يعود إلى الحكومة"، وأضاف أن الدعم الشعبى الواثق سيظل قويًا إذا تصاعدت الإضرابات العام المقبل، قائلا: "أعتقد أن الحكومة ستدفع الثمن السياسى لأننى أعتقد أن الجمهور البريطانى واضح تمامًا أين يقع اللوم".

تحدى نواك، الذى يتولى منصب السكرتير العام لـ TUC الحكومة للمساعدة فى إنهاء "كابوس مستويات المعيشة"، قائلًا أن العمال البريطانيين يواجهون عقدًا ثانيًا من "رواتبهم الضائعة" منذ الأزمة المالية العالمية.

واتهم نواك الحكومة بـ "دفن رؤوسهم فى الرمال" مقابل أجر منخفض و"الاختباء" خلف هيئات مراجعة الأجور المستقلة عندما يتعلق الأمر بمفاوضات الأجور فى القطاع العام.

وقال نواك إن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك يجب أن يعرف قيمة المفاوضات على الأجور، بالنظر إلى محادثاته مع كل من TUC واتحاد الصناعة البريطانى للتوصل إلى خطة الإجازة خلال أزمة كورونا، وقال: "يبدو أنه نسى تلك الدروس".

كما حذر الزعيم النقابى من أن هيئات مراجعة الأجور المستقلة "فى خطر حقيقى بفقدان مصداقيتها لأن الحكومة تستخدمها كدرع سياسي"، واقترح أن تتوقف الحكومة عن "تغذية" معاييرها الخاصة بزيادة الرواتب فى بداية العملية وأن تكون أكثر صدقًا بشأن امتلاك القدرة على تجاوز الزيادات الموصى بها.

كما حذرت TUC سوناك من التخلى عن خطط تشريعات مكافحة الإضراب فى عام 2023. "المقترحات تقوض هذا الحق وتجعله غير صحيح على الإطلاق. إنه هجوم على الحرية الأساسية لبريطانيا.