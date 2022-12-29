وأوضح الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس - خلال مؤتمر صحفى أعقب اجتماع مجلس الحكومة - أن المجلس بحث وصادق على مشروع قرار بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أنحاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19. 