الرباط (أ ش أ)

قرر مجلس الحكومة المغربية المنعقد، اليوم الخميس، تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية بجميع أنحاء المغرب، خلال فترة جديدة تبدأ من 31 ديسمبر الجارى إلى 31 يناير المقبل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس - خلال مؤتمر صحفى أعقب اجتماع مجلس الحكومة - أن المجلس بحث وصادق على مشروع قرار بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أنحاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19.

وكانت الحكومة المغربية قرت فى نوفمبر الماضى، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، يمتد من 30 نوفمبر إلى 31 ديسمبر الحالى، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.

ويمنح مرسوم حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.