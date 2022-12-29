المجلس المصرى للشئون الخارجية يختار السفير محمد العرابى رئيسا له

كتب أحمد جمعة

انتخب مجلس الإدارة الجديد للمجلس المصرى للشئون الخارجية فى اجتماعه الأول السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق رئيساً والدكتور محمد مصطفى كمال نائباً للرئيس والسفير على الحفنى أميناً عاماً والسفير صلاح حليمة أميناً للصندوق.

وناقش المجلس الخطة المستقبلية في إطار العرض الذي قدمه د. عزت سعد المدير العام للمجلس فيما يخص المؤتمر السنوي واللقاءات والأنشطة التي ستعقد خلال العام 2023.

من جانبه أشار السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية إلى أن الفترة المقبلة تتطلب العمل الدؤوب والنشط للمجلس بما يجعله متفاعلاً مع القضايا المصرية والإقليمية والدولية، وبما يرتقي برسالة نحو إظهار دور مصر في المنطقة وسياستها الخارجية النشطة.

وأعرب العرابي عن شكره لثقة الجمعية العمومية في المجلس الجديد الذي تميز بالتنوع والتخصصات المختلفة التي سوف تساهم في إحداث نقله نوعيه للمجلس خلال الفترة المقبلة.

وقدم مجلس الإدارة الشكر للمجلس السابق برئاسة السفير منير زهران، والجهد الذي قدم خلال الفترة السابقة، كما أعرب مجلس الإدارة عن عميق تقديره للسفير عبد الرؤوف الريدي الرئيس الشرفي للمجلس لما بذله من جهود لدعم رسالة المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة الجديد يضم أيضاً كلا من هشام زعزوع والسفير صلاح حليمة والسفير محمد حجازي والسفير محمد الضرغامي وأيمن عدلي.