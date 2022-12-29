المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد: الاكتئاب يقلل فرص الإنجاب

كتب محمد أيمن

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب خلال سنوات الإنجاب، ويرتبط الاكتئاب بانخفاض احتمالية إنجاب الأطفال لكل من الرجال والنساء.

فحصت الدراسة، التي استخدمت بيانات التسجيل الفنلندية مع أكثر من 1.4 مليون مشارك، العلاقات بين الاكتئاب والخصوبة، وعدد الأطفال، والعمر عند الولادة الأولى لجميع الرجال والنساء المولودين في فنلندا بين عامي 1960 و 1980، وفقاً لموقع scitechdaily.

كانت إحدى النتائج الرئيسية أن الاكتئاب كان مرتبطًا بانخفاض احتمالية إنجاب الأطفال وانخفاض عدد الأطفال بين الرجال والنساء، كما تم ربط الاكتئاب أيضًا بعمر أقل قليلاً عند الولادة الأولى، كما تقول الباحثة الرئيسية كاترينا جولوفينا من هلسنكي كوليجيوم للدراسات المتقدمة.

الرجال الذين يعانون من اكتئاب خفيف لديهم احتمالية أقل لإنجاب الأطفال، ولديهم احتمالات أقل بنسبة 33٪ لإنجاب طفل مقارنة بالرجال غير المصابين بالاكتئاب، كان لدى النساء المصابات بالاكتئاب احتمالات أقل بنسبة 15٪ لإنجاب طفل مقارنة بالنساء غير المصابات بالاكتئاب.

كانت هناك ملاحظة مهمة مفادها أن شدة الاكتئاب كانت مرتبطة باحتمالية إنجاب الأطفال: فبالنسبة للرجال، حتى الاكتئاب الخفيف كان مرتبطًا بانخفاض احتمالية إنجاب الأطفال، في حين تم العثور على الرابط بالنسبة للنساء فقط للاكتئاب الشديد.

يقول البروفيسور ماركو إلوفينيو من كلية الطب: "بشكل عام، تعطي نتائجنا دافعًا آخر لتوفير خدمات الصحة العقلية التي يمكن الوصول إليها للشباب وتنفيذ تدخلات وعلاجات".