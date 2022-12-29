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الكويت.. مشاجرة ب "السكاكين والسيوف" داخل مستشفى

الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:24 م
الكويت.. مشاجرة ب "السكاكين والسيوف" داخل مستشفى الكويت
كتب- وكالات

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وقعت مشاجرة بين مواطنين كويتيين استخدمت فيها "السيوف والسكاكين"، داخل مستشفى بمنطقة الجهراء (غرب الكويت)، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتوقفهما وتحيلهما للجهات المختصة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

ووصل بلاغ لغرفة عمليات وزارة الداخلية بالكويت يفيد بنشوب مشاجرة داخل مستشفى الجهراء تم خلالها استخدام "الأسلحة البيضاء"، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وسارعت قوات الأمن إلى المستشفى حيث تبين أن خلافاً نشب بين مواطنين تسبب في تشاجرهما باستخدام "السكاكين والسيوف".

وتمكنت القوات الأمنية الكويتية من السيطرة على طرفي المشاجرة وانتزاع "السيوف والسكاكين" منهما، قبل أن يتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.

 


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