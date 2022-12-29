الكنيسة تعلن وفاة كاهن كنيسة السيدة العذراء بقطاع المنتزه فى الإسكندرية

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، وفاة الأب المبارك القمص سيرافيم حنا أندراوس كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة جبريال بسيدي بشر قبلي بالإسكندرية، عن عمر تجاوز 60 سنة وخدمة كهنوتية امتدت لأكثر من 30 سنة. حيث ولد يوم 23 نوفمبر 1962 وسيم كاهنًا بيد البابا شنودة الثالث، في 12 يونيو 1992 ، ونال رتبة القمصية يوم 14 نوفمبر 2020 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وأقيمت صلوات تجنيزه ب الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، الساعة الثالثة عصر اليوم بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع المنتزه والقمص أبراَم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد كبير من الآباء كهنة الإسكندرية وأسرته وأبنائه.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لكل من الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية، ولمجمع كهنة الإسكندرية، في رحيل الأب الفاضل القمص سيرافيم حنا، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.

وكانت الكنيسة أعلنت رحيل الأب والمعلم القمص ساويرس مرقس كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي الظاهر بالقاهرة، عن عمر بلغ 80 سنة بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من 55 سنة.