القوى العاملة بكفر الشيخ تنظم ندوة عن السلامة والصحة المهنية

أصدرت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، بياناً بشأن تنظيمها ندوة توعية بشركة الزيوت والصابون في مجال السلامة والصحة المهنية، بحضور المدير التنفيذي لقطاع كفر الشيخ ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والعاملين بمصنع الزيوت والصابون وممثلين عن حقوق الإنسان.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالتواصل المستمر مع العمال في بيئة العمل وتقديم التوعية والتوجيه في مجال السلامة والصحة المهنية لكافة قطاعات الإنتاج.

وأوضح حازم علي حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، أن الندوة التي تم تنظيمها بناءً على حِرص وزارة القوى العاملة على توفير بيئة عمل آمنة لعمال مصر، وتوفير سبل الدعم اللازم في مجال التوعية بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الموجودة بالمحافظة في مختلف قطاعات العمل.

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، أنه في ختام الندوة؛ تم تسليم درع شركة الزيوت والصابون لمدير المديرية تقديرًا للجهود المبذولة في الحفاظ على سلامة العاملين، وتقديم أوجه الدعم في مجال السلامة والصحة المهنية.