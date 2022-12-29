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القبض على هاربان من أحكام قضائية فى التجمع الخامس

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:41 م
القبض على هاربان من أحكام قضائية فى التجمع الخامس حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هاربان مطلوب التنفيذ عليهما فى 35 قضية بإجمالى مدد حبس بلغت 92 سنة بمنطقة التجمع الخامس، وتحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مدير إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس) مطلوب التنفيذ عليه فى (20) قضية بإجمالى حبس (52) سنة، كما تم ضبط شقيقه (شريك بذات الشركة ، مقيم بذات العنوان) مطلوب التنفيذ عليه فى (15) قضية بإجمالى حبس (40) سنة.

 

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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