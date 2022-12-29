القبض على صاحب مخزن فى حلوان بحوزته 3 أطنان زيوت مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية ، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من زيت الطعام مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدره غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3,510 طن زيت طعام - وجميعها مجهولة المصدر ، وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.