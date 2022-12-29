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الصحة: تطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية يحمى من العدوى

الخميس، 29 ديسمبر 2022 10:37 ص
الصحة: تطعيم لقاح الأنفلونزا الموسمية يحمى من العدوى لقاح الأنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيم بلفاح الأنفلونزا الموسمية يحمى من العدوى من الفيروس مشيرة إلى أن نزلات البرد والانفلونزا تتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء من خلال التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية مرة كل عام.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا السنوى مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف المناعة وأضافت إن لقاح الإنفلونزا السنوي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
ونصح بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض.
 
وقال إن الإجراءات الوقائية هامة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره الذى جرى مؤخرا، لذلك يجب أن نكون حذرين بأكبر قدر ممكن لكى نعبر هذه المرحلة.

الصحة

لقاح الانفلونزا

الانفلونزا الموسمية

نزلات البرد

ارتفاع درجة الحرارة

اليوم السابع بلس



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