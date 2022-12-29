السكة الحديد تشغل عربات ثالثة مكيفة (القاهرة/بورسعيد - الإسكندرية/بورسعيد)

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة علي خطي القاهرة /بورسعيد والاسكندرية /بورسعيد وذلك إعتبارا من يوم السبت الموافق 31 / 12 / 2022

يأتى ذلك مع بداية العام الجديد وفي ظل التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة اللركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.

مواعيد القطارات

تشغيل قطار 3015 مكيف القاهرة / بورسعيد يقوم من محطة القاهرة الساعة 04.50 يصل لمحطة بورسعيد 09.00 طبقا للجدول المرفق.

وتشغيل قطار 3010/3011 مكيف بورسعيد / الإسكندرية (طريق قويسنا بركة السبع ) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة بورسعيد الساعة 16.10 يصل لمحطة الإسكندرية 22.05 طبقا للجدول المرفق .

واعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 / 1 / 2023

تشغيل قطار 3012/3013 مكيف الإسكندرية / بورسعيد (طريق بركة السبع قويسنا ) دون دخوله محطة بنها ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 يصل لمحطة بورسعيد 09.55 طبقا للجدول المرفق .

وتشغيل قطار 3016 مكيف بورسعيد / القاهرة يقوم من محطة بورسعيد الساعة 15.15 يصل لمحطة القاهرة 19.20 طبقا للجدول المرفق.

وإعتبارا من يوم السبت الموافق 31 / 12 / 2022يتم اختصار قطاري 961و962 بمحطة الاسماعلية كما يتم تعديل مواعيد قطارات 251/ 287 / 278 / 273 / 951 / 962 / 960 طبقا للجداول المرفقة.

وأكدت الهيئة انها لاتتوانى فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.



قطار بورسعيد الاسكندرية



مواعيد القطار