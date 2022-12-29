السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير رخصة تسيير وتوكيل بمدينة نصر بالسجن المشدد 5 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وبحضور محمد وهدان وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى رخصة تسيير السيارة رقم 2318 المنسوب صدورها إلى وحدة مرور القليوبية، والتوكيل المنسوب صدوره لمكتب توثيق فاقوس، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ووقع عليهخا بتوقيعات نسبها زورًا إلى المختصين بوحدة مرور القليوبية ومكتب توثيق فاقوس ومهره ببصمة خاتم مقلدة منسوب صدورها إلى الجهات سالفة البيان.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم أن المتهم قلد بواسطة غيره أختامًا لإحدى الجهات الحكومية (خاتم شعار الجمهورية) الخاص بمكتب توثيق فاقوس، واستعمله بأن بصم به على المستند موضوع جناية التزوير واستعمل المحررين المزورين للتوصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدى المملوك للمجنى عليه بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة، بأن أدعى ملكيته للسيارة بموجب التوكيل ورخة التسيير المزورين موهمًا إياه أنها ملكه واستولى على المبلغ النقدى منه.