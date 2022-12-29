الرقابة البيطرية بأسوان تضبط 1.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

نجحت أجهزة الرقابة البيطريه بأسوان من خلال إدارة المجازر البيطرية فى ضبط طن و نصف من اللحوم البلدية و اللحوم المستوده و الدواجن و الاسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى، خلال شهر ديسمبر الحالى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعه، و رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه، ومحافظ أسوان والدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان.

وصرح الدكتور إبراهيم فتح الله مدير اداره المجازر والتفتيش على اللحوم بمديريه الطب البيطري بأسوان، أنه تم تنفيذ 9 حملات مكثفة خلال الشهر بمشاركه أطباء المجازر والتفتيش باداره المجازر البيطرية والادارات البيطريه بأسوان وكوم أمبو و إدفو، أسفرت عن ضبط طن ونصف من اللحوم شملت لحوم بلدية وضأن ولحوم مستوردة و دواجن و أسماك.

وأوضح ان المضبوطات شملت مخالفات عرض و بيع لحوم مذبوحه خارج المجزر و لحوم مجهوله المصدر و لحوم فاسده غير صالحه للاستهلاك الادمى وغش تجارى بإستخدام أختام مزوره، وأنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابه المختصه و تم تحرير 17 محضر جنح متنوعة و جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأشار الى أن هذه الحملات، تاتى فى اطار خطه الدولة لتخفيف المعاناه عن كاهل المواطن الاسوانى و مراقبه و تثبيت اسعار اللحوم بمحلات الجزاره، والحفاظ على صحة المواطن.