الداخلية: ضبط 142 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (142) قطعة سلاح نارى، (350) قضية مخدرات وتنفيذ 85457 حكما قضائيا متنوعا.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (142 قطعة سلاح نارى بحوزة 131 متهم) .. وذلك على النحو التالى:(19) بندقية آلية.بندقية رصاص.(19) بندقية خرطوش.(5) طبنجات.(98) فرد محلى.(278) طلقة مختلفة الأعيرة.(20) خزينة متنوعة.(224) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85457) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (331) حكم جناية.(25921) حكم حبس جزئى.(4956) حكم حبس مستأنف.(42254) حكم غرامة.(11995) مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (350) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (373) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (108,745 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (51,250 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,354 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,530 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (4,801 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (2,450 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (1,105 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (1,089 كيلو جرام).عدد (3852) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (33) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (194) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (28360) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم.تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.