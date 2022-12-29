اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 01:14 م
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الداخلية تهدى مواطنا من ذوى الاحتياجات كرسى متحرك بالشرقية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 12:46 م
الداخلية تهدى مواطنا من ذوى الاحتياجات كرسى متحرك بالشرقية كرسى متحرك - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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أهدت وزارة الداخلية مواطنا من ذوى الإعاقة كرسى متحرك بمحافظة الشرقية فى استجابة فورية منها ولاقت استحسان ذويه.      

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنسانى والمجتمعى لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع وإستجابةً لإلتماس (أحد الأشخاص من ذوى الإعاقة ، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية) لتوفير كرسى متحرك له نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة، على الفور تم توجيه مأمورية من مديرية أمن الشرقية لمنزل المواطن المذكور ، وتم إهدائه الكرسى المتحرك، وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية إستحسان المواطنين .

 

 

 


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